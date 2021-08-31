Valilikten sağanak yağış uyarısı

– Düzce Valiliği, kente 15 Eylül tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen sağanak yağış sebebi ile uyarıda bulundu.
Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede azalma olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, Düzce’de 2 Eylül Perşembe ve 3 Eylül Cuma gününde kuvvetli (2150kg/m2), yer yer çok kuvvetli (5075kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. 1 Eylül Çarşamba saat 12.00 ile 5 Eylül Saat 23.59 arasında İl genelinde hava sıcaklıkları düşecek. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları beklenmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.