Düzce Belediyesi yollar da eğitime hazır hale getirildi

Düzce Belediyesi 6 Eylül’de başlayacak olan 20212022 eğitimöğretim yılı öncesinde özellikle okul önlerindeki yolların asfalt çalışmasını gerçekleştirdi. Ekipler ilk etapta 6 okulun yoluna asfalt serdi.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında asfaltlama ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimöğretim yılının başlamasına sayılı günler kala müdürlük ekipleri okul yollarında çalışma başlattı. 20212022 eğitimöğretim yılına bu sene başlayacak okullara öncelik veren belediye ekipleri, yıl boyunca okula gidecek veli, öğretmen ve öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli yolları kullanmasını sağlıyor.

Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu, Öztermiyeci Ortaokulu, Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu, Bilim Sanat Merkezi, Beyciler Anadolu Lisesi ve Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi yollarını asfaltlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki yolu bozulan diğer okulların yollarında da çalışma başlatacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.