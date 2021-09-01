Düzce Üniversitesi önemli bir yeniliğe imza attı

Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş, merkez hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Merkezimizin sunduğu tüm eğitim faaliyetlerine ait belgeler, artık Edevlet üzerinden sorgulanabilecek.

Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi eğitim faaliyetleri çerçevesinde önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Zeynep Seda Çavuş, Türkiye’yi 21.yüzyıla taşıyacak, nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak, her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitim ve sertifika programları düzenlenmeye devam ettiklerini vurguladı. Ayrıca Çavuş, Merkezin araştırma faaliyetleri çerçevesinde uygulayıcıların ihtiyaç duyduğu alanlarda projelerin yürütülmesi, kaynağını gerçek yaşamdan alan sorunların üniversitesanayi iş birliği aracılığı ile uygulamalı olarak çözülebilmesini amaçladıklarını söyledi.

Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yaptığı bazı çalışmalar hakkında da kısa bilgiler veren Çavuş, “Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak; kurumların, bölgenin ve ülkemizin çeşitli eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, birçok eğitim programı kapsamında değişik sektörlere eğitimler ve danışmanlıklar vermeye devam ediyor. Kurumsal Yönetim, yabancı dil kursları, sağlık, hukuk, eğitim bilimleri, bilişim, iletişim, tasarım, kişisel gelişim ve daha birçok eğitim alanlarında ilimize hizmet etmeyi amaçlayan merkezimiz, bu tür eğitimlerle kişilere; bilgi ve beceri sunarken eğitim sonrası iş ve kariyer imkânları sağlamaktadır” dedi.

Eğitimlerin sadece meslek edindirmeye değil, bilgi ve kültür düzeyi yüksek bir toplum oluşturulmasına da katkı sunduğunu açıklayan Çavuş, toplumun her kesimi için eğitim düzenleyen Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin belediyeler, kamu kurumları ve farklı sektörel kuruluşlarla paket kurumsal eğitim çalışmaları uygulandığını da ifade etti.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişimlere ve ihtiyaçlara paralel olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Merkez Müdürü Dr. Öğretik Üyesi Zeynep Seda Çavuş, Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin sunduğu tüm eğitim faaliyetlerine ait belgelerin artık Edevlet sisteminde sorgulanabildiğini ve doğrulanabildiğini belirtti. Bu sayede eğitimlere katılan bireylerin ülkemizin ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, belgelerini sorgulayıp, kullanım amaçlarına göre başvurularında güvenle kullanabildiklerini ifade etti.

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