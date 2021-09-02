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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademi ve bilim üretime katkı sağlıyor

İHA

Akademi ve bilim üretime katkı sağlıyor

– Düzce Üniversitesi’nin öncülüğünde akademi ve bilim üretime katkı sağlıyor. Ana arı yetiştirme kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.
Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Arı Yetiştiricileri Birliği’yle ortaklaşa düzenlenen, Bakanlık onaylı “Ana Arı Yetiştirme Teknikleri Kursu” katılımcılara sertifikaların takdim edilmesiyle sona erdi.
Programın açılışında konuşan DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, DAGEM’in kuruluş amacı ve misyonu doğrultusunda halkı bilinçlendirmek adına arıcılık kursları düzenleyerek kadın ve genç istihdamını artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Ana arı üretim kursunu önemsediklerini ve kursun büyük ilgi gördüğünü belirten Kekeçoğlu, Yığılca’nın bölgesel kalkınmasında ana arı üretiminin büyük bir faktör olduğuna değindi. Katkı veren kişi ve kurumlara teşekkür eden Kekeçoğlu, 400 adet kestane fidesinin toprakla buluşmasına destek olan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Düzce Şubesi’ne de teşekkürlerini iletti.
Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Düzce’nin bitki örtüsü ve coğrafi açıdan iyi bir arıcılık bölgesi olduğunu söyleyerek Bakanlık olarak arıcılara ciddi desteklerde bulunduklarını dile getirdi. Düzce Üniversitesi ile protokol kapsamında Yığılca arısı ekotipi ıslah çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Çiçek, Düzce Kestane Balı’nın tescil edildiği müjdesini de paylaşarak bölgeye katma değer sağlayacağının altını çizdi.
Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş ise böyle anlamlı bir günde arı üreticileri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Yığılca’da özellikle son 5 yılda Tarım İl Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi’nin çalışmalarının meyvelerini aldıklarını belirten Altuntaş, profesyonel üretici sayısını ve arı nüfusunu iki kat artırdıklarına dikkat çekti. Paydaşlarla birlikte bu gelişmelerin aratarak devam edeceğine işaret eden Kaymakam Altuntaş, sertifika almaya hak kazanan 50 kursiyeri tebrik ederek başarılar diledi.
Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, akademi ve bilimin üretime katkı sağladığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Düzce Üniversitesi’nin arıcılıktaki başarılarının, 2010 yılında Yığılca’daki potansiyeli keşfetmesiyle başladığına dikkat çeken Rektör Çakar, o vizyonun ana arı üretiminden arı ile ilgili ürünlerin farklı alanlarda kullanımına kadar ilerlediğini sözlerine ekledi. Gönül veren ve katkı sağlayanların birlikteliğiyle başarının mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çakar, kadın girişimcilerin eğitiminin sürdürülebilir olmasının önemi üzerinde durdu. Dünya bal üretiminde ikinci sırada yer alan ülkemizin, kovan verimliliği açısından ise 20. sıralarda yer aldığını ifade eden Rektör Çakar, daha bilimsel yöntemlerle dünya lideri olunabileceğini dillendirdi.
Açılış ve protokol konuşmalarının ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Program, geleceğe bir nefes olmak adına toplumsal farkındalık oluşturan kestane fidesi dikimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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