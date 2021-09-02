Düzce’de araç sayısı 120 bine yaklaştı

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 118 bin 581 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 118 bin 581’e ulaştı. Araç türlerine bakıldığında ise 59 bin 559 otomobil, 2 bin 629 Minibüs, bin 521 Otobüs, 18 bin 235 Kamyonet, 4 bin 765 Kamyon, 18 bin 730 Motosiklet, 12 bin 757 Traktör, 385 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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