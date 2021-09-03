Meclis toplantısı online yapıldı

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos ayı meclis toplantısı online gerçekleşti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı Covid19 Pandemisi tedbirleri kapsamında video konferans yolu ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Ağustos ayı döneminde yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının devamında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı.

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