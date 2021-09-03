Akademik bilgi ile üretim başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademik bilgi ile üretim başlıyor

İHA

Akademik bilgi ile üretim başlıyor

– Düzce Üniversitesi, sanayiüniversite işbirliği kapsamında Arı Mucizesi ile anlaşma gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında Arı Mucizesi’nin ürünleri akademik bilginin ışığında Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi’nde üretilecek. Ürünler üniversitede dolumlarının yapılmasının ardından paketlenerek, direkt alıcısına ulaştırılacak.
Düzce Üniversitesi, sanayiciler ile işbirliğini geliştirmeye devam ediyor. Arı ürünlerini geliştirerek vatandaşların hizmetine sunan Arı Mucizesi, üretim merkezinde akademik bilginin ışığında üretim yapmak için Düzce Üniversitesi ile sözleşme imzaladı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Arı Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı tarafından imzalanan sözleşmede, Arı Mucizesi ürünleri Düzce Üniversitesi’nin GMP ve ISO sertifikasına sahip üretim merkezinde geleneksel ve tamamlayıcı tıpa uygun üretilecek.

"Arının ürettiği mucizeden daha fazla faydalanılacak"
Protokol sonrası konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Yaptığımız ArGe çalışmaları ve arı mucizesinin ürün gamına yapmış olduğumuz akademik katkılar, bu sürecin en önemli bileşenini oluşturdu. İnşallah bu iş birliği sözleşmesi ile birlikte; akademik bilginin sahada, ürün kullanıcılarıyla, ürünleri üreten kişi ve kurumlarda daha fazla etki alanı sağlayacağını ümit ediyoruz. Hem eğitim, hem akademik danışmanlık, hem de araştırma süreçlerine yapacağımız katkıyla arı ürünlerinin hem ülkemiz, hem de dünya genelinde arının ürettiği mucizeden daha fazla faydalanabilmesi yolunda önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Arı Mucizesi Doğal Ürünler Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı ise Düzce Üniversitesiyle yapılan iş birliğinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, Düzce Üniversitesi’nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) yaptığı bilimsel çalışmalardan faydalanmak istediklerini ifade etti. Düzce Üniversitesi’nin laboratuvarlarından ve akademisyenlerinden destek almalarının, kendilerinin çalışma sahasını ve çalışma kalitesini artıracağını dile getiren Nesim Avcı, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a ve Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özlü “Zabıtamız kentin gelişmesine katkı sağlıyor”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Zabıtamız kentin gelişmesine katkı ...
Başkan Faruk Özlü “Kentin sorunlarını birlikte çözeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Faruk Özlü “Kentin sorunlarını birlikte ...
Vali Atay minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Vali Atay minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Meclis toplantısı online yapıldı
YEREL HABERLER Meclis toplantısı online yapıldı
Düzce Üniversitesi dünya sıralamasında ilk 100’ün içinde
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi dünya sıralamasında ilk 100’ün ...
Ümit Milli takıma Düzce protokolünden ziyaret
YEREL HABERLER Ümit Milli takıma Düzce protokolünden ziyaret
Düzce’de araç sayısı 120 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Düzce’de araç sayısı 120 bine yaklaştı
Akademi ve bilim üretime katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Akademi ve bilim üretime katkı sağlıyor
İstanbul ve Muhla'da kaldırımla Düzce taşları ile kaplanıyor
YEREL HABERLER İstanbul ve Muhla'da kaldırımla Düzce taşları ile ...
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk otomobilin altında kaldı
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk otomobilin ...
Başarılı kardiyolog Hatay'a atandı
YEREL HABERLER Başarılı kardiyolog Hatay'a atandı
Dar sokaklarda kanalizasyon sorunu kalmayacak
YEREL HABERLER Dar sokaklarda kanalizasyon sorunu kalmayacak
Bahçeşehir renklendi
YEREL HABERLER Bahçeşehir renklendi
Düzce’de marketler denetimden geçti
YEREL HABERLER Düzce’de marketler denetimden geçti
Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana dönüştürdü 4X4 araçlar, karavan tutkunlarının yeni yuvasına dönüşüyor Arazi Araç tasarımcısı Kadir Badur:, “Siz nereyi hayal ediyorsanız, orası sizin eviniz oluyor”
YEREL HABERLER Pandemide artan talep arazi araçlarını karavana ...
Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat etti Yetiştirdikleri ürünleri hasat ettiler
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri hobi bahçesini hasat ...
Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler
YEREL HABERLER Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler
Başkan Özlü’den vefa ziyaretleri Özlü esnafı dinliyor projeleri anlatıyor
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den vefa ziyaretleri Özlü esnafı dinliyor ...
Mutlu “İlk hedef kaynak oluşturmak”
YEREL HABERLER Mutlu “İlk hedef kaynak oluşturmak”
Düzce Üniversitesi önemli bir yeniliğe imza attı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi önemli bir yeniliğe imza attı
Başkan Özlü, Zabıta Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Özlü, Zabıta Haftasını kutladı
Düzce Belediyesi yollar da eğitime hazır hale getirildi
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi yollar da eğitime hazır hale ...
Düzce’de bir çok usta yetişecek
YEREL HABERLER Düzce’de bir çok usta yetişecek
Bozkurt’ta bulunan ekiplere Bakan'dan teşekkür
YEREL HABERLER Bozkurt’ta bulunan ekiplere Bakan'dan teşekkür

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.