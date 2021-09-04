Kaçak avcıların kuş sesi çıkartan cihazına el konuldu

– Düzce’de doğa alanlarında gece saatlerinde avcılık yapılmaması için ekipler tarafından yapılan kontrollerde kuş sesi çıkarttığı tespit edilen bir cihaza el konuldu.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi, gece saatlerinde ormanlık alanlarda avcılık faaliyetlerinin yapılmaması için kontrollerini sürdürüyor. Av koruma ve kontrol ekibi son olarak yaptığı kontrollerde doğa içerisinde kuş sesi çıktığını fark etti. Yaralı olabileceğini düşünen ekipler sesin geldiği yere gittiklerinde ise şok oldu. Çalılıkların arasına kişi yada kişilerce yerleştirildiği düşünülen ve kuş sesi çıkartan cihaz ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı. Cihaz sökülerek bulunduğu yerden alındı ve cihaza el konuldu.

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