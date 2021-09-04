Düzce’de okul servis tarifesi belirlendi

Düzce Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü 20212022 eğitim öğretim yılı servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergahlarını kamuoyu ile paylaştı. En kısa mesafe 170 TL, en uzun mesafe 340 TL olarak belirlendi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer başkanlığında yapılan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi, SS OtobüsçülerMinibüsçüler ve Servis Araçları Odası, Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda 20212022 Eğitim Öğretim yılı servis güzergâh ücretleri, maliyet tablosu ve kilometre ücret tarifeleri belirlendi.

Öğrenci servis ücretleri toplantısı sonrasında 01 km ücreti 170 TL olarak belirlenirken 2325 km 340 TL olarak belirlendi. 015 kilometre arasındaki mesafeler 10 TL artış ile fiyatlandırılırken 1525 Kilometre arasındaki mesafeler ise 20 TL artış ile fiyatlandırıldı. Öte yandan Düzce Belediyesi web sayfasında eklenecek olan bir uygulama ile veli, okul ve ev arasındaki mesafeyi ölçerek yaklaşık servis ücretini öğrenebilecek.

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