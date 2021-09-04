Alternatif yollarda çalışmalar sürüyor

– Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki alternatif güzergahların dolgu ve reglaj çalışmalarını gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların müsait olduğu süre içerisinde il merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak alternatif güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Konuralp bölgesinde ve özellikle arka sokaklarda dolgu ve reglaj çalışmaları yapıyor. Yol açma ekipleri tarafından alternatif yollarda açılıyor. Açılan yolların dolguları da aynı günlerde yapılıyor.

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