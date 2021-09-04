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Düzce’nin tarihi, kültürel ve doğa turizmi masaya yatırıldı

İHA

Düzce’nin tarihi, kültürel ve doğa turizmi masaya yatırıldı

– Düzce Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 'Düzce Turizm Çalıştayı’nda tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımı konuları ele alındı.
Karadeniz havzasında sürdürülebilir kültür turizminin geliştirilmesi projesi kapsamında Düzce’de turizm çalıştayı düzenlendi. Düzce’de faaliyetlerine devam eden turizm şirketlerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda Düzce’deki tarih, kültür ve doğal güzelliklerin tanıtımı, turizm işletmelerinin Düzce turizminin gelişmesindeki rolü ve katkıları, el sanatlarının Düzce turizminin gelişmesindeki rolü ve katkıları ile yöresel ürünlerin Düzce turizmine katkıları ve geliştirilmesi konuları ile dört ana başlık altında masaya yatırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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