Açı kursta hafta sonu dersleri devam ediyor

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– Düzce Açı Eğitim Kurumları, öğrencilerin ders programlarına göre hafta sonu derslerine devam ediyor.

Düzce Açı Eğitim Kurumları, öğrencilerin başarısı için çalışmalarını sürdürüyor. Hafta içi yaptığı ders programlarına ek olarak cumartesi günleri de ders programları ile öğrencilerin başarı oranlarını yükseltmeyi hedefliyor. 2 hafta boyunca öğrencilerin dersleri takip edilirken, 2. Haftanın sonunda öğrencinin takıldığı yerlerde birebir eğitim veriliyor. Hafta sonu derslerine de öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

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