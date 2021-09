70 ülkeden 2 bin öğrenci Düzce’de eğitim görüyor Yurtdışında kendi sınavını yapan Düzce Üniversitesi, Dünyaya öğrenci yetiştiriyor

Düzce Üniversitesi son yıllarda yabancı ülkelerde yaptığı atılımla Dünya üniversitesi olma yolunda ilerliyor. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yaptığı açıklamada Dünya’da 70 ülkeden yabancı öğrenci kabul ettiklerini belirterek, kendi sınav merkezlerinde kendi sınavını yaparak öğrenci alan üniversiteler arasında yer aldıklarını söyledi.

Son dönemde yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasına yer alan, birçok sıralamada Dünya’nın önde gelen üniversiteleri arasına giren Düzce Üniversitesi, Dünyanın 70 ülkesinden aldığı yabancı öğrencilerle Dünya Üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyor. 3 Ülkede yapılan sınavlarla başlayan uluslararası öğrenci kabulü bu sene 64 ülkeye çıktı. Bin 500’ün üzerinde yabancı öğrenciye eğitim veren üniversite Sometimes Education sıralamasında da yükselerek birçok üniversiteyi geride bıraktı. Düzce Üniversitesi ayrıca kendi sınavlarıyla öğrenci almasıyla Türkiye’de birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı.

Yabancı öğrencilerle ilgili açıklama yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; Dünya üniversitesi olmanın yolunun açılmasına değinerek şunları söyledi; “Son bir hafta içerisinde çok güzel bir gelişme oldu. Sometime Education yani takip edilen uluslararası öğrenci sıralamaları ilan edildi. Orada uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci profili çok önemli bir parametre. Bizde Düzce Üniversitesi olarak bütün parametrelerde çok yükseldik ama bir parametrede çok fazla yükselişe geçtik. Uluslararası öğrenci parametresinde çok daha fazla yükseldik. Bizim 64 ülkeden bin 500’e yakın yabancı öğrencimiz var. 20 Ağustos’ta yaptığımız sınav sonucunda yerleştirilen yabancı öğrencilerimizde ilan edilecek. Böylece 2 bin2 bin 500’e kadar yani birkaç yıl içersinde yüzde 1015’i yabancı öğrencilerden oluşan bir üniversite profili oluşmuş olacak üniversitemizde.”



“Köklü üniversiteleri geride bıraktık”

Geçen yıllarda 3540 ülkeden öğrenciler geliyordu üniversitemize. Son bir yıl içinde ise öğrenci çeşitliliği kadar ülke çeşitliliği de çok önemli. Şu anda ise 70’e yakın ülkeden öğrenci çeşitliliğimiz var ve her geçen günde artıyor. Bu aslında sınav yaptığımız ülkelere de bağlı. 3 Merkezde başlamıştık birkaç yıl önce. Bu yıl neredeyse 20 merkezde öğrenci sınavı yaptık. Bütün hocalarımız bu sınavlara gidiyor. Afrika’nın belli başlı ülkelerinde Nijerya, Kenya, Srilanka’da yani ummadığınız yerlerde Düzce Üniversitesi sınavları Yunus Emre Enstitüsü veya bizim hocalarımızın da gidip yaptığı sınavlarla bizim sınavlarımızı yapıyoruz. Bizim bir özelliğimiz daha var. Biz sadece kendi sınavı ile öğrenci alan bir üniversiteyiz. Yani yapılan diğer sınavları kabul etmiyoruz. Yani kendi sınavını kendi yapan ve kendi sınavıyla öğrenci alan bir üniversiteyiz. Mütavazi olmayalım ama birçok köklü üniversiteyi hem başarılarıyla hem de sıralamalardaki yeriyle hem de potansiyeliyle geride bıraktık” dedi.

