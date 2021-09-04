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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce maviye döndü, Özlü tebrik etti

İHA

Düzce maviye döndü, Özlü tebrik etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin korona virüs salgınına karşı aşılanmada mavi renge dönüşmesi için başlattığı aşı kampanyası kapsamında Toplum Sağlığı Merkezinde aşı olan vatandaşlarla sohbet edip herkesi aşı olmaya davet etti.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile birlikte Toplum Sağlığı Merkezinde vatandaşları ziyaret ederek aşı kampanyası hakkında bilgi verdi. Aşı olan vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Özlü, pandemiyi yenmenin tek çaresinin aşı olmak olduğunu belirterek gençleri hem tebrik etti hem de hediyelerin verileceği kampanyada şanslarının açık olmasını diledi.

“Gençleri aşı olmaya teşvik ediyoruz”
Aşı karşıtlarının gerekçelerine anlam veremediğini kaydeden Başkan Özlü, “Bu salgın süresince Düzce Belediyesi olarak maske mesafe ve hijyen sloganıyla 3 milyon maske ürettik ve Düzcelilere dağıttık. Aşı karşıtlığını anlayamıyorum. Bu işin tek çaresi aşı olmaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya çerçevesinde aşı olmayı, özellikle de gençleri aşıya teşvik etmek için çekiliş ile 10 bisiklet, 10 tablet ve 100 adet taşınabilir şarj aleti hediye edeceğiz. Bunun olumlu etkilerini görmemiz durumunda kampanyamız büyüyecek ve ikinci bir kampanya ile desteklenecek. Ben Düzceli kardeşlerimizi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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