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Kadavradan yapılan nakil 20 yıllık derdini sona erdirdi Karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu 70 yaşındaki hasta sağlığına kavuşmasını bu cümle ile özetledi: “Ameliyat olduğuma dahi inanmıyorum, o kadar rahatım”

İHA

Kadavradan yapılan nakil 20 yıllık derdini sona erdirdi Karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu 70 yaşındaki hasta sağlığına kavuşmasını bu cümle ile özetledi: “Ameliyat olduğuma dahi inanmıyorum, o kadar rahatım”

Yaklaşık 20 yıldır karaciğer rahatsızlığı bulunan 70 yaşındaki bir hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde kadavradan yapılan nakil operasyonuyla sağlığına kavuştu.
İstanbul'da karaciğer rahatsızlığı ile yaşamak zorunda kalan bir hasta, kadavradan yapılan organ nakli ile 20 yıllık derdine çare buldu. Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi; alanında uzman sağlık ekibi ve teknolojik altyapısı ile karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalara umut olmaya devam ediyor. Salgın sürecinde bile; birçok merkezin aksine transplantasyon operasyonlarına hız kesmeden devam eden Organ Nakli Merkezi, yaklaşık 10 aylık sürede, ikisi canlıdan canlıya olmak üzere 5 hastaya böbrek ve 2 hastaya da karaciğer naklini gerçekleştirdi. Merkezde yedinci nakli ise yıllardır karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden 70 yaşındaki Şehzai Genç’e yapıldı.

Uygun donör bulununca tedavi başladı
İstanbul’da tedavi görürken hastalığının ilerlemesi üzerine nakil gerekliliği ortaya çıkan Şehzai Genç, ailesinin tavsiyesi üzerine Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu. Karaciğer nakli için herhangi bir engel olmaması üzerine bekleme listesine alındı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde beyin ölümü gerçekleşen donörün karaciğer dokusunun Şehzai Genç’le uyumlu bulunması üzerine nakil süreci başladı. Çanakkale’den Organ Nakil ekibince alınarak Organ Nakil merkezine getirilen karaciğer grefti, Üniversite Hastanesi’nde başarılı operasyon ile hastaya nakledildi.

“Ameliyat olduğuma dahi inanmıyorum, o kadar rahatım”
Ameliyat sonrası takiplerinde sağlık durumu iyi olan Şehzai Genç, “2000 yılından bu yana kronik karaciğer rahatsızlığım vardı. 2005 yılından bu yana da İstanbul’da tedavi görüyordum ve artık nakil gerektiği söylendi. Oğlumda Düzce Üniversitesi’nde görevli. Onun tavsiyesi ile geldim ve tereddütsüz Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne başvurdum. İyi ki de başvurdum. Şu anda ben ameliyat olduğuma dahi inanmıyorum, o kadar rahatım” dedi.

“Babam 20 yıldır Karaciğer rahatsızlığı çekiyordu”
Babasının 20 yıldır karaciğer hastası olduğunu ifade eden Murat Genç ise, “Babam, 2005 yılından bu yana Çapa Üniversitesi’nde tedavi görüyordu. Son iki üç yıldır nodül oluşumuna bağlı olarak sıkıntılar yaşamaya başladı. Dolayısıyla karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine Düzce Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’ne gelerek Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker’den bilgi aldım. Durumu babama anlattıktan sonra kendisinin de Merkeze başvurmasıyla gerekli prosedürleri başlattık. Bekleme sürecinden sonra uygun donörün bulunmasıyla birlikte 15 Ağustos 2021 tarihinde nakil operasyonu gerçekleşti. Şu an babam gayet sağlıklı” diye konuştu.

“Nakil İçin Edirne’den Düzce’ye geldik”
Merkez Müdürü Prof. Dr. Peker ve ekibine güvenerek Edirne’den Düzce’ye nakil için geldiklerini belirten Genç, “Merkezimizde çok sağlam ve kaliteli bir ekip var. O yüzden süreç çok güzel ilerledi. Her aşamada bize yeterli bilgilendirme yapıldı. Prof. Dr. Kemal Peker, Organ Nakli Koordinatörü Burcu Hanım başta olmak üzere yoğun çaba ve emek gösteren tüm ekibe teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

“Düzce’ye Çok Önemli Bir Katkı Sağlamış”
Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nin Düzce ve Ülkemiz adına çok değerli olduğunu vurgulayan Genç, “Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, yoğun emekler harcayarak Düzce’ye çok önemli bir katkı sağlamış oldular. Biz başından sonuna kadar Üniversite Hastanesinin tüm birimlerinin desteğini arkamızda hissettiğimiz için hiç tereddüt yaşamadık. Bu ekibi oluşturmak ve bir arada tutabilmek çok emek isteyen bir şey. Tüm şifa arayan hastalara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ve böyle bir ihtiyaç durumunda Kemal hoca önderliğindeki bu ekibe rahatlıkla gelip bilgi alabilirler" ifadelerini kullandı.

“Ekibime teşekkür ederim”
Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker de, “Donörün sunulmasıyla başlayan zorlu süreçte görev alan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin, İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Torun, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülbin Sezen ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka ile Organ Nakli Koordinatörü Burcu Can Ravera’ya ve tüm anestezi ekibi, hemşire ve personelimize teşekkür ederim” diyerek ekibini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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