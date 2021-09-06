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Hamsi yüzleri güldürdü palamut ise hayal kırıklığı yaşattı Yeni av sezonunu değerlendiren balıkçılar: "Yerli hamsi çıktı, hem de çok iyi”

İHA

Hamsi yüzleri güldürdü palamut ise hayal kırıklığı yaşattı Yeni av sezonunu değerlendiren balıkçılar: "Yerli hamsi çıktı, hem de çok iyi”

– Denizlerde avlanma yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladıkları balıklar tezgahları doldurdu. Yeni av sezonunda palamutta hayal kırıklığı yaşayan balıkçıların yüzünü ise hamsi avı güldürdü.
Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından balıkçılar denize açıldı. Gece yarısından sonra denize açılan balıkçılar 1 haftalık avlanmanın ardından dönüşlere başladı. Taze balıklar ise tezgahta ki yerini almaya başladı. Tezgaha gelen balıklar ise vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Uzun bir sürenin ardından taze balık yemek için balıkçı tezgahlarına giden vatandaşlar hamsiyle buluştu. Tezgahlarda yerini alan balıklar arasında en çok hamsi tercih edilirken, palamut ise denizden az çıkması sebebi ile tercih edilen balık türleri arasına giremedi.

Palamut hayal kırıklığı, hamsi mutluluk yaşattı
Yeni av sezonunda hamsi avı ile yüzlerinin güldüğünü söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, palamutun hayal kırıklığı yaşattığını belirtirken, hamsinin ise yüz güldürdüğünü söyledi. Kılıç, "Palamut hayal kırıklığına uğrattı. Bu sene palamut yok. Çok az durumda. Bu yüzden de tezgahlarda palamut çok gözükmüyor. Hamsi çok iyi. Yerli hamsi çıkmaya başladı. Lezzeti gayet yerinde palamutun eksikliğini galiba hamsi ile tamamlayacağız. Haricinde diğer balıklarda mevcut. İnşallah bereketli bir sezon olacak ama palamuttan umudumuz yok artık. Palamut olmayacak gibi duruyor. Denizlerde bütün balıklar aynı anda olmuyor. Palamutun çok olduğu zaman hamsi eksiliyor. Bu sene çinekop, lüfer gibi balıkların bolluğu ile dolacak gibi gözüküyor. İlerleyen zamanlarda onları da hissedeceğiz. Palamut her sene olmuyor. Bir sene oluyor. Bir sene olmuyor. Hamsi yine öyle ama şu anda hamsi gayet iyi durumda. Denize çıkan balıkçılar ile görüşüyoruz, hamsinin Karadeniz’de gayet iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Şu anda yerli hamsimiz bu zamanlarda tezgahlarda olmuyordu ama şimdi tezgaha geldi. Erken olmasına rağmen bu bolluktan insanlarda bizde faydalanacağız” şeklinde konuştu.

Hamsinin kilosu 25 TL
Balık fiyatlarının çok yüksek olmadığını ilerleyen zamanlarda azalacağını belirten Kılıç, “Balık fiyatları şu anda gayet makul durumda. Hamsinin kilosu 25 lira. Mezgit 25, İstavrit 30, Kefal ve deniz levreği var. Öyle çokta yüksek durumda değil fiyatlar. İlerleyen zamanlarda balık fiyatları daha da düşecek” diye konuştu.

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