Otobüs şoförü, fenalaşan çocuğu güzergah dışına çıkıp hastaneye götürdü

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de halk otobüsü şoförü Ercan Danışmaz, arçta fenalaşan çocuğu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Düzce´de 3 Eylül günü, Kalıcı Konutlar-Pazaryeri seferini yapan Ercan Daşınmaz yönetimindeki halk otobüsünde seyahat eden çocuk, fenalaştı. Ailesi ve diğer yolcuların durumu bildirdiği Danışmaz, güzergah dışına çıkarak otobüsü Düzce Devlet Hastanesi'ne sürdü. Danışmaz´ın hastaneye yetiştirdiği çocuk tedaviye alınırken, otobüste yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.

Ercan Danışmaz "Çocuk rahatsızlanmış, direkt güzergahı değiştirip acile geldim. Daha sonra diğer yolcuları aynı güzergahtan gidecekleri yerlerde indirdim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-09-06 17:12:11



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