Otobüs şoförü, fenalaşan çocuğu güzergah dışına çıkıp hastaneye götürdü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de halk otobüsü şoförü Ercan Danışmaz, arçta fenalaşan çocuğu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.
Düzce´de 3 Eylül günü, Kalıcı Konutlar-Pazaryeri seferini yapan Ercan Daşınmaz yönetimindeki halk otobüsünde seyahat eden çocuk, fenalaştı. Ailesi ve diğer yolcuların durumu bildirdiği Danışmaz, güzergah dışına çıkarak otobüsü Düzce Devlet Hastanesi'ne sürdü. Danışmaz´ın hastaneye yetiştirdiği çocuk tedaviye alınırken, otobüste yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.
Ercan Danışmaz "Çocuk rahatsızlanmış, direkt güzergahı değiştirip acile geldim. Daha sonra diğer yolcuları aynı güzergahtan gidecekleri yerlerde indirdim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-09-06 17:12:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.