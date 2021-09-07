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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOBİ’ler için durum iç açıcı değil

İHA

KOBİ’ler için durum iç açıcı değil

– Bilsoft Yazılım Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam, KOBİ’lerin web sitelerinin durumunun iç açıcı olmadığını belirterek “Sitelerinin yüzde 73’ünün ana sayfasında tüketicilerin firma ile iletişime geçebilmesini sağlayacak bir telefon numarası bile bulunmuyor” dedi.
“Dijital Girişimcilik” söyleşisinde konuşan Bilsoft Yazılım Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam, yeni trend sohbetlerde dijitalizm, internet ve online sisteme geçme konuşulduğunu fakat bazı KOBİ’lerin gerçekten imkanlarının olmadığını, dijital dünya için altyapının iyileştirilmesine kadar offline sistemlerin de ciddi derecede önemli olduğunu vurguladı.
Sağlam, yapılan anketlere göre, internet ve mobil cihazların artan kullanımına rağmen KOBİ'lerin değişen tüketici davranışlarına yeterince hızlı adapte olamadıklarını, ciddi bir kısmının hala web sitesine bile sahip olmadığını ifade ederek “Küçük ve orta ölçekli işletmeler gerekli altyapıya sahip olamadıkları için arama motorlarında öne çıkamamaktadır. Hatta internet altyapıları yeterli olmadıkları için sorunlar yaşamaktadırlar” dedi.
Sağlam, yapılan araştırmalar da KOBİ'lerin dijital platformlara uyumları incelendiğinde de Türkiye'de 800 binden fazla küçük işletme de dahil olmak üzere 14 ülke/bölgeden 4,5 milyondan fazla web sitesinin analiz edildiğini sonuçların ise Türk KOBİ'leri için pek iç açıcı olmadığını vurguladı.
Sağlam, KOBİ web sitelerinin yüzde 99'u, mobil cihazlarda düzgün olarak görüntülenmelerini sağlayan optimizasyona sahip olmadıklarını, yüzde 73’ünün ana sayfasında tüketicilerin firma ile iletişime geçebilmesini sağlayacak bir telefon numarası bile bulunmadığını, yüzde 90’ının ana sayfasında sosyal medya bağlantısının yer almadığını yüzde 98’inde firmaya ait harita veya yol tarifi mevcut olmadığını yüzde 94’ünün ise gizlilik ilkelerinin olmadığını söyledi.

İnternetsiz sistemler
Esnafların ön muhasebe işlemlerindeki çabalarına da dikkat çeken Sağlam, “Bilsoft Yazılım olarak yerli ve milli kaynaklarımızla KOBİ’lerimizin bu durumlarını göz önünde bulundurarak online platformlar için hazırladığımız ön muhasebe programlarında premium programlar adı altında offline yani çevrimdışı kullanılan masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara kurulabilen, kullanımı gayet rahat ve kolay yazılımlar geliştirdik. Bilsoft Premium Ön Muhasebe Programı basit arayüzü sayesinde kolay kullanılabilir, çok fazla işlem karmaşası gerektirmeyen, barkod desteği ile müşteri, stok ve satış işlemlerini yapabileceğiniz, yaptığınız işlemlerin detaylı raporunu alabileceğiniz bir sistemdir. Cari kart, stok takip, raporlama, fatura, etahsilat modülerinin yanı sıra kasa banka, çeksenet, taksit takip gibi daha birçok olanak sunuyor. 2005 yılından bugüne 100 binden fazla kullanıcısına ön muhasebe programı çözümleri sunuyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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