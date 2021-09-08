Miniklerin heyecanına ortak oldular

– Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, minik öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, heyecanlarına ortak oldu.

Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay eşi Melek Onay ile birlikte Gölyaka Anaokulunu ziyaret etti. İlk defa okula başlayan minik öğrencilerin okul heyecanlarına ortak alan Kaymakam Onay, tüm öğretmen, öğrenci ve velilere başarılı ve sağlıklı bir yıl diledi.

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