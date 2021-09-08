Orman yangınları için farklı kimyasalların kullanılması denendi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadelede farklı kimyasalların kullanılması denendi.

Çayırköy Orman Fidanlığında, olası orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere su esaslı yangın söndürme ve soğutma çözeltisinin kullanıldığı eğitim tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta uygulama amacıyla yakılan ateş; canlılara, toprağa ve doğaya her hangi bir zararı olmadığı tespit edilen ve yerli üretim olan yüzde 10 oranında su esaslı yangın söndürme ve soğutma çözeltisi ilave edilen ilk müdahale aracının tankındaki suyla söndürüldü. Bu sayede söz konusu yöntemle, yangın söndürme ve alev bastırma performansı, ilerleyen bir yangının durdurulması, tatbik olmuş yanıcı üzerindeki izolasyon etkisi, sönmüş ve soğutulmuş bir yangındaki soğutma gücü ve soğumanın devamlılığına olan etkisinin ne olacağı konuları test edildi.

Daha az su ile yangınların kontrol altına alınması ve daha kısa sürede soğutulmasının hedeflendiği bu tür çalışmaların devam edeceği bildirildi. Eğitim tatbikatına Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, Orman Koruma Şube Müdürü Osman Koru, Bolu Orman İşletme Müdürü İbrahim Kantar, teknik personel ile yangın ilk müdahale ekipleri katıldı.

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