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Başkan Özlü, 50 yıllık sorun tarihe gömüyor Küçük sanayi sitesi ihaleye çıkıyor

İHA

Başkan Özlü, 50 yıllık sorun tarihe gömüyor Küçük sanayi sitesi ihaleye çıkıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde kalan Küçük Sanayi Sitesinin kentin dışına taşınması için verdiği sözü yerine getiriyor. Beslanbey Mahallesi’ne yapılması planlanan Modern Sanayi Sitesinin 266 dükkan inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi için 4 Ekim tarihinde ihaleye çıkılacak.
Her fırsatta “Düzce’deki kronik sorunları tek tek çözeceğiz” söylemini dillendiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin kanayan yarası haline gelen bir sorunu daha çözüme kavuşturuyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dönemindeki tecrübesi ve ikili ilişkilerini Belediye Başkanlığı görevi ile harmanlayan Başkan Özlü’nün Ankara temasları meyvesini veriyor. Kültür Mahallesinde bulunan Eski Sanayi Sitesinin kaldırılması için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında imzalanan protokol ve projelendirme çalışmalarının ardından ihale aşamasına gelindi.

İhale 4 Ekim’de yapılacak
Kültür Mahallesi’nde D100 Karayolunun kenarında bulunan 72 Bin metrekare üzerine kurulu, yaklaşık 50 yıllık bir tarihe sahip Küçük Sanayi Sitesinin kaldırılması ve modern bir sanayi sitesi inşa edilmesi için ihale düzenlenecek. Ön üretimli betonarme sistemiyle 266 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için yapılacak olan ihale, 4 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplantı salonunda gerçekleşecek.

“Bu yola şehrin çehresini değiştirmek için çıktık”
Düzce’de büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşandığını kaydeden Başkan Özlü; “Kültür Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi zamanla şehrin içinde kaldı ve çarpık bir yapı oluşturdu. Konut ve işyerlerinin iç içe geçti. Sanayi sitesi D100 Karayolu kenarında bulunması nedeniyle de görüntü kirliliği de oluşturarak şehrimizden gelip geçen insanlar için kötü bir imaja neden oluyordu. Vatandaşlarımızla istişare ederek verdiğimiz sözü yerine getirmek amacıyla, geçtiğimiz yıl Sanayi sitesinin kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde protokol imzalamıştık. Yaptığımız girişimler ve projelendirme çalışmalarının ardından ihale aşamasına gelindi. Artık bu sorun tarihe gömülüyor. Hem eski sanayi çarşısı ıslah edilecek hem de modern bir sanayi sitesi kurulacak. Tüm Düzceli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Beslanbey Mahallesinde yapılacak olan Modern Sanayi Sitesinin ardından Eski Sanayi bu alana taşınacak. Kültür Mahallesinde bulunan mevcut sanayi sitesinin yerine ise Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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