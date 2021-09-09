Vali yardımcısı Saltaş göreve başladı

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– Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamlığı’ndan Düzce Vali Yardımcılığı görevine atanan Gürbüz Saltaş görevine başladı.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile birlikte Düzce’ye yeni vali yardımcısı atandı. Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamlığı görevindeyken çıkan kararname ile Düzce’ye atanan Gürbüz Saltaş, Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti ve görevine başladı.

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