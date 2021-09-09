– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Kırbaç, okul ziyaretlerinde çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler sonrasında uzun bir süre sonra öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'ta, öğrencilerin heyecanına ortak olmak için Sancaklar İlkokulu, Şükran Sedat Şenkardeşler Ortaokulu, Körpeşler Anaokulu, Akşemsettin İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrenciler ile bir araya gelen Müdür Kırbaç, miniklerin heyecanına ortak oldu, öğretmelere de başarılı bir yıl diledi.

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