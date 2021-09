İlk ziyareti şehit ailelerine yaptı

– Mülki İdare Amirleri kararnamesi ile Akçakoca Kaymakamlığına atanan Mustafa Can, göreve başlar başlamaz ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Son çıkan Kaymakamlar Kararnamesi ile Akçakoca Kaymakamlığına atanarak görevine başlayan Mustafa Can, Akçakoca’da ilk işi şehit ailelerini ziyaret etmek oldu. Kaymakam Can ilk olarak Şırnak Uludere şehidi Arif Çakır’ın annesi Melahat Çakır’ı ziyaret etti. Daha sonra 1995 yılında Tunceli’de şehit olan polis memuru Güven Keskin’in eşi Vildan Keskin’i ziyaret etti. Burada aileler ile sohbet eden Kaymakam Can, daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralanan ve Düzce Üniversitesi Akçakoca Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde memur olarak çalışan gazi Ferhat Gökmen’i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.