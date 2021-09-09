Eğitim Bir-Sen’den hayırlı olsun ziyareti

– Eğitim BirSen Düzce Şubesi, Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Tamer Kırbaç’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Düzce’de yetkili sendika olarak çalışmalarını sürdüren Eğitim BirSen Düzce Şubesi, Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Tamer Kırbaç’ı ziyaret etti. Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi ile yönetim kurulu üyelerinin bizzat katıldığı ziyarette, Düzce’de sendikanın yaptığı faaliyetler Kırbaç’a anlatıldı. Eğitim potansiyeli öğrencilerin durumları ve öğretmenlerin istekleri ve sorunlarını da bizzat İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç’a ileten Başkan Ömer Faruk Çelebi, Kırbaç’a hayırlı olsun dileyerek yeni görevinde başarılar diledi.

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