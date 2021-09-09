Çevre timi iş başında

– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren Düzce Gençlik Merkezi Çevre timi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parkta çevre temizliği yaptı.

Düzce’de gençlerin faaliyetlerine önem veren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Düzce Gençlik Merkezi yine farkındalık oluşturacak yeni bir etkinliğe imza attı. Merkez bünyesinde gönüllü gençlerin katılımı ile çevre timi oluşturuldu. Gönüllülerden oluşan çevre timi vatandaşların yoğun olarak kullandığı Melen Su Park’ta çevre temizliği yaptı. Yapılan temizlikte park pırıl pırıl olurken, gençlerin çeşitli noktalarda çevre temizliğine devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.