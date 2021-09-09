Otobüsler dezenfekte edildi

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Ulaşım A.Ş. toplu taşıma araçlarında hijyen ve sağlıklı ortamın sağlanması amacına yönelik dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Covid19 ile mücadele kapsamında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta aşılama çalışmalarının hızlanması ile aşılama haritasında mavi rengi alan Düzce’de belediye vatandaşların en çok kullandığı sosyal alanlardan biri olan otobüslerde dezenfekte çalışmalarını aksatmıyor. Toplu ulaşım hizmeti veren araçlar, belediye ekiplerince, koronavirüs salgını dolayısıyla belli aralıklarla temizliği yapılıp dezenfekte ediliyor.

Düzce Ulaşım A.Ş, koronavirüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla spreyleme yöntemiyle otobüsleri temizlerken halk sağlığına yönelik çalışmaya da imza atmış oluyor.

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