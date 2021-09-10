Durdurulan araçtan tarihi eser çıktı

– Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Düzce Yığılca karayolunda durdurdukları araçta yaptıkları aramada 4 adet madeni para, 1 adet haç ve 5 adet demir sikke eşya, üst aramasında ruhsatsız tabanca, 3 adet profesyonel arama dedektörü ele geçirdi.

Düzce‘de jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamalarında, uyuşturucu madde ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Ekipler, YığılcaDüzce karayolunda KOM köpek unsurları ve Trafik timi ile yaptıkları yol arama ve kontrolü esnasında A.Ç. idaresindeki aracı durdurdu. Aracın içinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 adet madeni para, 1 adet haç ve 5 adet demir sikke eşya, üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 25 adet mermi, 3 adet profesyonel arama dedektörü, 1 adet el dedektörü, 3 adet kapalı çanta içerisinde dedektör malzemeleri, 1 adet aydınlatma aparatı, 1 adet laptop, 2 adet kazma ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile başlatılan soruşturmada araç sürücüsü A.Ç ile yanındaki F.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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