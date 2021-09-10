İşitme engellilere narkotik bilinçlendirme eğitimi

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen işaret dili kursuna katılan 5’i işitme engelli toplam 12 kişiye uyuşturucu ile mücadelede farkındalık eğitimi verildi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Meslek Edindirme Kursları uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme eğitimlerine devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığından gelen uzman ekipler, kursiyerlere uyuşturucu kullanımının nedenleri, sonuçları ve çocukların uyuşturucudan uzak tutulması için yapılması gereken önemli noktalar hakkında bilgiler verdi.

'En İyi Narkotik Polisi: Anne' konulu eğitim semineri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeyi anlattığı video ve çeşitli bilgiler içeren sunumların izlenmesi ile başladı. İl Jandarma Komutanlığından gelen ekipler, devletin her kademesinin uyuşturucu ile mücadelede her zaman vatandaşın yanında olduğunu anlattı.

BELMEK işaret dili eğitmeni Beyza Köklü, Jandarma ekiplerinin uyuşturucu hakkında verdiği bilgileri işitme engelli kursiyerlere işaret dili ile aktardı.

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