Düzceli gençler en çok Temmuz ayında “evet” dedi

– Düzce’de 2020 yılında en fazla evlenme 372 çift ile Temmuz ayında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce ilinde 2020 yılında toplamda 2 bin 324 çift evlendi. Evlenmelerin en fazla olduğu ay 372 çift ile Temmuz ayında oldu. Temmuz ayından sonra en fazla 366 çift ile Ağustos ayında gerçekleşti. Evlenmelerin en az olduğu ay ise 47 çift ile Mayıs oldu.

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