Düzce’de 2. doz aşılanma yüzde 62’yi geçti

– Korona virüs ile mücadele kapsamında mavi şehirler arasına giren Düzce, ikinci doz aşılamada yüzde 62’ye ulaştı.

Düşük riskli iller arasına giren Düzce’de, aşılama çalışmaları devam ediyor. Mavi şehirlerden birisi olan Düzce’de birinci doz aşılama oranı yüzde 79’ları geçerken, ikinci doz aşılamada da Düzce hızla yükselişini sürdürüyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından şehrin dört bir yanında aşılama çalışmaları devam ediyor. Köylerde aşı vatandaşın ayağına giderken, yeni alınan kararlar sonrasında ikinci doz aşılamada da ciddi artış gözlemlendi. Düzce’de 1. doz aşılama yüzde 79’ları geçerken, ikinci doz aşılama da ise yüzde 62'ye kadar ulaştığı görüldü. Düzce’nin önümüzdeki haftalarda ikinci dozda yüzde 90’lara çıkması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.