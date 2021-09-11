Başkan Koloğlu Ankara’da ziyaretlerde bulundu

– Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz ile birlikte Ankara’ya gitti. Burada bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Koloğlu, daha sonra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’i makamında ziyaret etti. Koloğlu daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’ne giderek burada Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ı ve Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 'ı ziyaret ederek Cumayeri’nde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

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