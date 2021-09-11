2022’de damga tertibi 202 bin metreküp olacak

– Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2022 yılı bütçe toplantılarına Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde devam etti. Bu kapsamda Düzce’de 2022 yılında damga tertibi 202 bin metreküp olmasına karar verildi.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Arslan, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve Şube Mühendisleri katıldı. Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün bütçesinin ele alındığı toplantıda Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2022 yılı damga tertibi ilk etapta 202 bin metreküp olarak belirlendi. Damga tertibinin belirlenmesinin ardından, Silvikültür programları olan gençlik ve kültür bakımları, sıklık ve ilk aralama bakımları ile doğal ve suni gençleştirme programları da görüşülerek karara bağlandı.

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