Bocca maçını dostluk kazandı

– Düzce Neriman Çilingir Huzurevi ve Sakarya Hendek Melek Nişancı Huzurevi arasında Bocce maçı yapıldı. Müsabakada kazanan dostluk oldu.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevleri sakinlerine yönelik çeşitli sosyal faaliyetler yaparak vakit geçirmelerini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda daha önce Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerinin bildiği Bocce oyunu için Sakarya Hendek’te bulunan Melek Nişancı Huzurevi ile müsabaka düzenlendi. Hendek'te düzenlenen mücadeleyi kazanan dostluk oldu. Huzurevi sakinleri beraber güzel anılar biriktirdi.

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