Elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de Labarnas Alpman (75), yalnız yaşadığı evinde, elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi Çilimli Caddesi'ndeki 2 katlı binanın alt katındaki evde tek başına yaşayan Labarnas Alpman, elektrikli battaniyeyi çalıştırarak uykuya daldı. Sabah elektrikli battaniyenin tutuşması üzerine evden dumanlar, yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, eve girdiklerinde Alpman'ın dumandan etkilenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Labarnas Alpman'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-09-11 13:25:25



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