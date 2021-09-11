İstanbul’dan çaldı, Düzce’de yakalandı

– İstanbul’dan çalınan otomobil, Düzce geçişinde polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Araçtaki iki şahıs ise gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da jandarma bölgesinden S. S.’ye ait 34 CHK 071 plakalı Lada marka otomobil çalındı. Otomobilinin çalındığını bildirilmesinin ardından İstanbul ve çevre illere araç marka ve model hakkında bilgiler verildi. Olayın ardından Düzce’nin Gümüşova ilçesinde polis memurlarının dikkatinden kaçmayan 34 CHK 071 plakalı otomobil polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Gölyaka kavşağında yapılan depolama sonrasında otomobil kaçamadan yakalandı. Sürücünün ehliyeti olmadığı belirlenirken ilgili maddelerden cezai işlem uygulanırken, yanında yolcu olarak bulunan kişi ile birlikte gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

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