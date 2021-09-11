Öğretmenlerle koordinasyon toplantısı yapıldı

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– 16 Ağustos’ta yüz yüze eğitime başlayan Düzce Açı Eğitim Kurumları, aylık koordinasyon toplantısını gerçekleştirerek, süreç içerisinde işlenen ders konuları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullar hakkında yüz yüze eğitime başlama tarihini 16 Ağustos olarak açıklamasının ardından Düzce Açı Eğitim Kurumları’nda derslerde belirtilen tarihte başlatıldı. Öğrencilerin yoğun katılımı ile başlayan derslerde öğretmenler öğrencilerin son durumları hakkında bilgiler topladı. Bu kapsamda Düzce Açı Eğitim Kurumları’nda aylık koordinasyon toplantısı düzenlendi. Öğrencilerin pandemi sonrasında ki son durumları hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulurken, öğrencilere bire bir nasıl eğitim verilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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