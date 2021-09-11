Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti Kimsesiz yaşlı şahsın cenazesine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sahip çıktı

– Düzce’de iki katlı evin giriş katındaki dairede elektrikli battaniyeden çıkan yangında 75 yaşındaki adam dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Kimsesiz olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesine ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sahip çıktı.

Olay, Düzce merkeze bağlı Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çilimli Caddesi üzerinde bulunan Labernas Alpman’a ait evde sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanları kontrol altına aldı. Evde yapılan kontrollerde 75 yaşındaki Labernas Alpman’ın elektrikli battaniye içerisinde yattığı ve dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Labernas Alpman’ın cenazesi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hasta olduğu için kalkamadı

Aslen Adanalı olduğu ve Düzce’ye yıllar önce gelerek bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışmasının ardından emekli olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Labernas Alpman’ın, kimsesiz olduğu öğrenildi. Çevresinde sevilen bir isim olan ve motosiklete olan tutkusu sebebi ile bilinen Labernas Alpman’ın, cenazesini ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sahip çıktı. 75 yaşındaki yaşlı adamın cenazesini kurum çalışanları teslim alıp defin işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

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