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Düzce’de kadın cinayeti Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kaynanasını yaraladı

İHA

Düzce’de kadın cinayeti Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kaynanasını yaraladı

Düzce’de 2 yıllık karısı ile boşanma aşamasında olan adam eşi ve annesine saldırdı. Olayda eşi ölürken, kaynanası ise yaralandı.
Olay, Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükmelen köyünde ikamet eden Özlem K. (19) ve Hasan K. (25) arasında geçimsizlik başladı. Özlem K., eşinin evinden ayrılarak annesi Gülfidan K.’nin evine (53) giderek boşanma davası açtı. Hasan K., önümüzdeki hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek barışmayı teklif etti. Ancak Özlem K. barışma teklifini kabul etmeyince mutfakta bulunan bıçağı alarak eşinin göğüs ve karın bölgesine saplamaya başladı. 5 bıçak darbesi alan genç kadını gören anne Gülfidan K. ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Hasan K., bu kez de kaynanasını karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Anne ve kızı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin arından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlen K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan K. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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