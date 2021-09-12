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Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü

DHA

Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Kılıç´ı (19) bıçaklayıp öldüren, kayınvalidesini de yaralayan Hasan Kılıç (25) jandarmadan kaçarken Melen Çayı'na düştü. Hasan Kılıç, sudan çıkarılıp gözaltına alındı.
Olay, dün öğleden sonra Büyükmelen köyünde meydana geldi. İki yıl önce evlenen Özlem Kılıç, bir süre önce eşini terk edip boşanma davası açtı ve annesi Gülfidan Key'in (53) evine yerleşti. Hasan Kılıç, gelecek hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına gidip barışma teklif etti. Özlem Kılıç ise barışmayı kabul etmedi. Hasan Kılıç, mutfaktaki bıçağı alıp eşini bıçakladı. Kılıç, daha sonra, araya giren kayınvalidesi Gülfidan Key´i de bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özlem Kılıç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Gülfidan Key´in tedavisi ise devam ediyor.
Jandarma, olayın ardından kaçan Hasan Kılıç'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kılıç´ın fındık bahçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Baskın yapan jandarmayı gören Kılıç, kaçarken Melen Çayı'na düştü. Sudan çıkarılan Hasan Kılıç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ
2021-09-12 12:38:45

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