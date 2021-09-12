18 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

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– Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda çuvallar içinde 18 kilo 700 gram esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Düzce’de jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılara göz açtırmıyor. Ekipler Düzce Merkez Çamköy Mahallesi'nde yapılan çalışma neticesinde A. C.’nin ikametinde ticari amaçlı uyuşturucu madde ve tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Narkotik arama köpeği ile birlikte düzenlenen operasyonda 18 kilo 700 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli A.C. de cumhuriyet savcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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