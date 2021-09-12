İnstagram fenomeni hayatını film haline getiriyor

Yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan Basriko takma isimli Basri Tokgöz, 'Basriko' isimli filminin çekimlerine başladı.

Yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan Basriko takma isimli Basri Tokgöz, 'Basriko' isimli filminin çekimlerine İstanbul Avrupa yakasında başladı.

Yönetmenliğini Murat Uygur'un üstleneceği filmde, Hollywood efekt kullanıldı. Murat Uygur, daha önce XMan filmi ile Heros dizilerinde kullanılan efektleri Basriko'nun filminde kullandı. Daha öncede bir çok klip ve filme plato olan İstanbul ormanında da 1 gün boyunca farklı açılardan çekimler yapıldı.

İnstagram fenomeni Basri Tokgöz'ün hayatının anlatıldığı filmde, Emrah Yılmaz, Yunus Emre Kelkitli, Serap Doğan, Rüzgar Eymen Sertkaya, Okan Mermer, Dilara Alisa ve Pamir İzici rol alacak. Filmin yönetmenliğini üstlenen Murat Uygur'a teşekkürler eden Basri Tokgöz, "Çok güzel, kısa metrajlı bir film oldu. Keyifle izleneceğine eminim" dedi.

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