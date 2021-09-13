DTSO Başkanı Şahin “İhracat yapmak zorundayız”

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), “Büyük değişime ayak uydurmak zorundayız. Kadınımız ve erkeğimiz ile çalışarak katma değerli ürünler üretip ihracat yapmak zorundayız” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde düzenlenen Hayata Dokunan İş Kadınları başlıklı panelde konuşan DTSO Başkanı Şahin, kalifiyeli personelin önemine değinerek “Türkiye kişi başı milli gelirimiz maalesef 8 bin 500 dolar seviyelerine düştü, bunu önce 10 bin üstü ve daha sonra da 20 bin dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Bunun için nitelikli üretim ve ihracat yapmamız lazım. Bunları yapabilmek için en önemli güç kalifiye personel sahibi olmak. Bugün Almanya, Japonya gibi sanayi ve teknoloji devleri bu güçlerini zamanında kalifiye personel sahibi olmalarına borçlu. Onun için bu konu en öncelikli konumuz. Yakın zamanda, odamızın ortak olduğu bir proje ile Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi hayata geçirildi. Bu merkezde sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli kadın ve erkek personel yetiştirilebileceği gibi, mesleki yeterlilik belgeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumundan sınav ve belgelendirme yetkisi de alındı. Benzer bir kurum şu anda Türkiye’de yok. Üstelik Almanya ile işbirliği yapılıyor ve burada eğitim gören kişilerin Almanya için iş arama vizesi alabilme imkanı da getiriliyor” dedi.



“Değişime ayak uydurmak zorundayız”

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, katma değerli ürün üretmek gerektiğini altını çizerek “Önümüzdeki günlerde sıkça yeşil mutabakat diye bir kavram duyacaksınız. Avrupa Birliği, bu konunun hayati düzeyde bir konu olduğunun bilinci ile 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatını açıkladı. Ticaret Bakanlığı 9 ana başlık altında Yeşil Mutabakat Eylem Planını açıkladı. Ana başlıkların bazıları, sınırda karbon düzenlemesi, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, sürdürülebilir tarım, akıllı ulaşım gibi konular. Bu eylem planı çok önemli bir konu. Yeşil Mutabakat ekonomik büyümeyi, küresel ısınmayı ve doğal dengenin bozulmasını en aza indirgeyecek bir senaryo ile ele alan bir yaklaşım. Bu yüzden ülke ihracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa Birliğinin açıkladığı yeşil mutabakat getirdiği yükümlülüklere uyum sağlamak çok önemli. Olası bir uyumsuzluk uluslararası rekabetimizi olumsuz etkileyecektir. Bu büyük değişime ayak uydurmak zorundayız. Aksi halde çok geri kalır ve gelişmiş ülkelerin seviyesine yaklaşmamız imkansız hale gelebilir. Bu yüzden kadınımız ve erkeğimiz ile çalışmak, katma değerli ürünler üretip ihracat yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

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