Yapay mesane ile kanserden kurtarıldı

– İleri teknoloji altyapısı ile en güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan Düzce Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği, “Radikal Sistektomi” operasyonları ile mesane kanseri olan hastalara umut oluyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği ekibi, mesane kanseri tanısı konulan hasta 74 yaşındaki Musa Özçelik’e, Radikal Sistektomi yöntemiyle mesanesinin tümünü alarak ince bağırsağından yapay mesane yaptı. Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonunda sağlığına kavuşan Özçelik, operasyonu gerçekleştiren Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şenoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Dursun Baba başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.



“6 saat süren ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu”

Radikal Sistektomi ile mesane tümörü ameliyatının Üroloji Kliniğinin en büyük ameliyatlarından biri olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Şenoğlu, “Bu ameliyatta mesanenin tamamı prostat dokusuyla birlikte çıkartılmakta, idrarın boşaltılması amacıyla ince bağırsaktan yapay mesane oluşturulmaktadır. Hastamıza yaklaşık 3 yıl önce yüzeyel mesane kanseri tanısı konulmuş olup takip altındayken hastalığın ileri evreye geçtiği gözlenmiştir. Bu nedenle hastamıza kanserin daha da yayılmaması için sistektomi operasyonunun gerekliliği anlatıldı. Operasyon hazırlıklarının ardından hastamız yaklaşık 6 saat süren zorlu ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu. Bundan sonra umarız ek bir tedavi ihtiyacı olmadan kendisinin kontrollerine devam edeceğiz” dedi.



“Erkeklerde daha sık görülüyor”

Mesane kanserinin, dünyada yaygın görülen kanser türlerinden biri olduğunu anımsatan Şenoğlu, “Erkeklerde daha sık görülür. Sıklıkla yaşlıyetişkin insanları etkiler. En yaygın olarak görülen semptom idrarda kan görülmesidir. Bunun yanında sıkışma hissi, sık tuvalete gitme hissi, mesanenin tam boşaltılamaması hissi gibi belirtiler görülebilir” diye konuştu. Mesanede kanser hücrelerinin çoğalmasına neden olabilecek en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunun altını çizen Şenoğlu diğer risk faktörlerini de ileri yaş, erkek olmak, bazı kimyasallara maruz kalmak olarak sıraladı.

Yüzeyel mesane kanserinde sistoskopinin (mesanenin kamera yardımıyla görüntülenmesi, TUR) özellikle tanı ve tanı sonrası tedavi için oldukça önemli olduğu bilgisini paylaşan Dr. Şenoğlu, “Kanserin ilerlememesi için hastaların kontrollerini ihmal etmemeleri, verilen tedavilere uyum göstermeleri gerekmektedir. Derin dokuya ilerlemiş mesane kanserinde ise mesanenin ve çevre dokuların çıkartılması ve idrarın dışarı atılabilmesi için bağırsaktan yapay mesane yapılması gerekmektedir. Yıllardır Üniversitemiz Hastanesi Üroloji Kliniğinde mesane kanseri erken veya ileri evre tedavileri başarı ile uygulanmaktadır ve mesane kanseri tanısı ile hastaların il dışına sevki söz konusu değildir” şeklinde sözlerini tamamladı.

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