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Kömür imalathanesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor İtfaiye müdürü ve iş yeri sahibi yanıcı maddeleri alevlerin arasından çıkarttı

İHA

Kömür imalathanesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor İtfaiye müdürü ve iş yeri sahibi yanıcı maddeleri alevlerin arasından çıkarttı

Düzce’de mangal kömürü ve malzemeleri imalathanesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İtfaiye müdürü ve iş yeri sahibi alevlerin arasından yanıcı maddeleri çıkartarak alevlerin büyümesini engelledi.
Edinilen bilgilere göre, Düzce merkeze bağlı Taşköprü köyünde Ergün Batı’ya ait mangal kömürü, nargile kömürü ve mangal malzemeleri imalathanesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen işletme için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mangal kömürlerinin alev alev yandığı noktada itfaiye ekipleri çalışmalarına başladı. Alevlerin yükseldiği deponun çatısı da çöktü. Yangınla mücadelesini sürdüren ekipler odun deposuna alevlerin sıçramasını engelledi.

Jel deposu söndürülmesine rağmen tekrar yandı
İtfaiye ekiplerinin zorluk çektiği ikinci nokta ise mangal kömürünü yakmak için kullanılan jellerin olduğu depo oldu. Burada yangın defalarca söndürülmesine rağmen tekrar alevler yükseldi. Ekiplerin jel deposuna müdahalesi devam ediyor.

İtfaiye müdürü ve iş yeri sahibi alevlerin arasından ürünleri çıkarttı
Bir yandan yangınla mücadele sürerken diğer yandan da itfaiye müdürü Mehmet Ali Kahraman ile iş yeri sahibi Ergün Batı, alevlerin arasında kalan yanıcı maddeleri tek tek çıkarttı. Mangal malzemeleri, tek kullanımlık mangallar, şişler, kömürler, hazır odunların bulunduğu deponun bir kısmı yanarken, diğer kısımdaki malzemeler ise yoğun uğraş sonrasında içerden çıkartıldı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Mangal kömürü deposunda ise alevler yükselmeye devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden gelen dozerler ile çöken çatı bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 50 ton su harcanan yangın kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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