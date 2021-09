2 senelik zorlu eğitimle enkaz altından can kurtarıyorlar

– Düzce'de 11 yıldır köpek eğitmenliği yapan Taner Kurt, canlı enkaz arama kurtarma köpeklerini iki yıl süren zorlu bir eğitimden geçiriyor.

Afetlerde kaybolan ve enkaz altında kalan insanların kurtarılmasında canlı enkaz arama köpekleri önemli görevler üstleniyor. Son yıllarda sık sık yaşanan doğal afetlerde kaybolan canların bulunmasında arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı

olan canlı enkaz arama köpekleri, zorlu eğitimlerden geçirilerek görevlerine hazırlanıyor. Düzce'de 11 yıldır köpek eğitmenliği yapan Taner Kurt, 2 yıllık zorlu eğitimden geçirdiği köpekleri kurtarma çalışmalarında başarılı bir şekilde görev yapması için hazırlıyor.



"En zor eğitim enkazda canlı kurtarma"

Eğitmen Taner Kurt, canlı enkaz köpekleri ve koruma köpeklerinin eğitilme süreçlerini anlattı. Kurt, en zor eğitimin canlı enkaz köpeği yetiştirmek olduğunu belirterek, “Çocukluğumdan beri köpek bakıyorum ama yaklaşık 11 yıldan beri profesyonel köpek eğitmenliği yapıyorum. Temel itaatten başlayarak ileri itaat, alan koruma, koruma eğitimi, operasyonel eğitimler ile bütün köpeklere eğitim verebiliyoruz. En zor eğitim enkazda canlı kurtarma, çok zor. Çünkü Türkiye’nin hemen hemen her yerinde çalışmamız gerekiyor. Burada çalıştığımız ortamdaki insanların ter beziyle Gaziantep’teki insanların ter bezleri arasında çok fark oluyor. Ya da sıcak iklim, soğuk iklim oluyor. Bu nedenle her yerde çalışmamız gerekiyor. Bu nedenle 1,52 sene süreçleri oluyor. Aslında köpek eğitmek zor değil, seviyorsanız hiç zor değil” dedi.



"Her kokuyu, her şartı yaşayarak öğreniyorlar"

Eğitime tabi tutulacak köpeklerin seçilme süreçlerini de anlatan Taner Kurt, “Özellikle eğitim alacak köpeklerin testleri oluyor. Yükseklik korkusu, derinlik korkusu, sallanan zemin korkusu, su korkusu. Her şartta deniyoruz. Bir sene sadece bu deneme sürecimiz geçiyor. Bunun sonunda da top içgüdüsü olan bir köpekte yavaş yavaş top oynatmaya başlıyoruz. Yani içgüdüsü oluşmaya başladığı zaman eğitimlere de yavaş yavaş başlıyoruz” diye konuştu.



"Operasyonel köpekler kolay bulunmuyor"

En kolay eğitilen cinsin Belçika melanoisi ve border collier olduğunu dile getiren Kurt, “Belçika melanois cinsi köpekler genlerinde de oyuncu bir köpek olduğu için şu an onu tercih ediyoruz ama bunların yanı sıra Alman çoban köpeği border collieler de eğitimi en kolay köpekler. Bunlarla çalışmak çok keyifli. Bodyguard köpeklerinde ise doğuştan gelen bir durum. Operasyonel köpekleri bulmak zaman alıyor. Özellikle 45 yaş grubundaki köpeklerde eğitim daha zorlu oluyor. Çünkü vücut yorulmuş oluyor, yaşlanmış oluyor. Bu nedenle köpeklerimiz çok sağlıklı arama yapmıyor. Bizim kullandığımız köpekler 1 ile 1,5 yaşındaki köpekler olursa, oyun içgüdüsü de sağlamsa köpeklerden daha sağlıklı verim alabiliriz. Köpeğimiz eve ilk geldiği andan itibaren eğitimlerimiz başlar. Bu tuvalet eğitimidir. İlerleyen zamanlarda güven eğitimi, itaat eğitimi ile devam eden eğitim süreçleri var. Köpekler tam olarak operasyonel köpek olması için ise temel itaat köpekleri ortalama 4 hafta ile 6 hafta

arasında yetişiyor. Ancak operasyonel köpeklerin eğitimleri kesinlikle 1 buçuk ile 2 sene sürecinde zamanımızı alıyor” şeklinde konuştu.



"Köpeklerin sahipleriyle birlikte eğitilmesi şart"

Evde bakılacak köpeklerin eğitiminin ise sahipleri ile birlikte verilmesi gerektiğini dile getiren Taner Kurt, köpeklerin sahipleriyle birlikte eğitilmesinin köpeğin eğitimleri alması için vazgeçilmez unsur olduğunu ifade etti.

