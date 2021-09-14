Başkan Özlü, kodlama laboratuvarına hayran kaldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi'ni ziyaret ederek robotik kodlama laboratuvarında öğrencilerle sohbet etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi’ni de ziyaret etti. Okul kurucusu Gökhan Sarıgül’den okul hakkında bilgiler alan Özlü, ardından öğretmenlerle de sohbet etti. Okulu gezerek, bölümler ve verilen eğitimi yerinde gören Özlü, öğrencilerinin robotik kodlama yaptığı laboratuvarda da incelemeler yaptı. Teknopark’tan destek alınarak eğitim veren laboratuvarda öğrencilerle sohbet eden Özlü, laboratuvarı beğendiğini dile getirdi.

Ziyaret hakkında konuşan Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, “Sayın belediye başkanımızın okulumuzu ziyareti bizi mutlu etti. Geçmişte kendisi de Bilim Sanayi ve teknoloji Bakanı olması hasebiyle okulumuzda hayata geçirdiğimiz teknolojik ve bilimsel sınıflarımız ile laboratuvarımızı inceledi. Beğenisini dile getirdi. Kendisine ziyareti dolayısıyla teşekkür ederiz” dedi.

Okul ve bahçesini gezen Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü, Gökhan Sarıgül ve öğretmenlere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

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