Çocuklar kışın da spor yapacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün "Spor Şehri Düzce" sloganı ile başlattığı spor hareketi devam ediyor. Sona eren yaz spor akademisinin ardından şimdi de kış spor akademisi kapılarını açıyor.

Düzce’nin sporda atağa geçmesi ve alt yapının oluşturulması amacıyla başlatılan tesisleşme ve eğitim faaliyetleri hızla sürüyor. Başkan Özlü’nün üzerinde önemle durduğu gençlerin sporla ilgilenmesi ve milli takımlara yükselerek ili temsil etme düşüncesiyle başlattığı spor hareketi kış spor akademisi ile devam edecek. Bu kapsamda Belediye ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Kış Spor Akademisi çocuklara kapılarını açmaya hazırlanıyor. 20 Eylül – 15 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kış spor okulları için iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ardından kayıtlar da Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinde erişime açıldı.



Malzeme ve ulaşım desteği belediyeden

Kış Spor Akademisine Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenör ve tesis konusunda yardımcı olurken Belediyede malzeme ve ulaşım konularında ortak hareket edecek. 15 Eylül – 12 Haziran tarihleri arasında verilecek eğitimler için 3 ayda bir kontenjan yenilenecek.

718 yaş arası çocuklar için ücretsiz düzenlenen Kış Spor Akademisinde, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Cimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Tekvando, Wushu, Oryantiring ve Bedensel Engelliler (Yüzme, Halter, Güreş ve Okçuluk) olmak üzere toplam 25 branşta eğitim verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.