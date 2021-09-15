Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çocuk işçiliği ile mücadele programında görevli saha koordinatörlerine eğitim verildi.

Çocuk işçiliği ile mücadele ülke genelinde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’da bu konu da sürekli eğitimler vererek, saha koordinatörlerini bilgilendiriyor. Bu kapsamda Ankara’da gerçekleştirilen Çocuk işçiliği ile mücadele programlarının eğitimleri kapsamında Düzce, Ordu, Konya, Malatya ve Ankara’dan gelen saha koordinatörlerine bakanlık eğiticisi Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan tarafından eğitim verildi. Saha koordinatörlerine aktarılan eğitimin verileri Düzce’de kurumlara aktarılarak mücadeleye devam edilmesi planlanıyor.

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