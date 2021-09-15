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Ayağı kırılan yavru karaca bakıma alındı

İHA

Ayağı kırılan yavru karaca bakıma alındı

Düzce’de ayağında kırıkla yaralı olarak bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi altına alındı.
Çilimli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince doğada bulunan yaralı yavru karaca, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sol bacağında kırık tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında yavru karaca ameliyata alınarak sol bacağına plak takıldı. Dış parazit tedavisine de başlanılan yavru karaca Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon merkezine götürülerek tedavi altına alındı. Yavru karaca ilerleyen günlerde iyileşmesinin ardından doğal hayata salınacak.

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