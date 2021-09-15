Ayağı kırılan yavru karaca bakıma alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce’de ayağında kırıkla yaralı olarak bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi altına alındı.

Çilimli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince doğada bulunan yaralı yavru karaca, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sol bacağında kırık tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında yavru karaca ameliyata alınarak sol bacağına plak takıldı. Dış parazit tedavisine de başlanılan yavru karaca Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon merkezine götürülerek tedavi altına alındı. Yavru karaca ilerleyen günlerde iyileşmesinin ardından doğal hayata salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.